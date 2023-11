Studenti prendono a calci e pugni una pecora, poi la fanno esplodere con fuochi d'artificio

Due giovani, entrambi studenti di un istituto agrario, sono stati arrestati per aver rapito, torturato e poi ucciso una pecora utilizzando fuochi d’artificio. Gli agghiaccianti dettagli di questa crudele azione sono stati riferiti da un contadino ad un quotidiano locale inglese.



La pecora, secondo quanto riferito, sarebbe stata rapita da che quattro studenti mentre pascolava, poi l’avrebbero maltrattata a colpi di calci e pugni. Il culmine dell'orrore è stato raggiunto quando la pecora è stata uccisa utilizzando fuochi d'artificio. L'episodio ha suscitato indignazione non solo nella comunità locale nel West Succex in Inghilterra, ma anche a livello nazionale.

L’istituto ha prontamente sospeso i quattro studenti coinvolti, mirando a salvaguardare il benessere degli altri studenti e a cooperare pienamente con le autorità nell'inchiesta in corso.