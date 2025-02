Studentessa in viaggio studio partorisce in albergo e lancia il figlio dalla finestra

PARIGI - Una tragedia scuote la capitale francese. Una giovane studentessa, in viaggio di studi con altri compagni provenienti dagli Stati Uniti, ha dato alla luce un bambino in un hotel per poi gettarlo dalla finestra subito dopo il parto. Il neonato è morto poco dopo l'incidente nonostante i tentativi di soccorso. L'episodio, che ha sconvolto la comunità locale e internazionale, si è verificato intorno alle 6 del mattino nel ventesimo arrondissement di Parigi.

Secondo quanto riportato da Paris-Match, le urla disperate provenienti dalla stanza dell'hotel hanno allertato alcuni testimoni, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Tuttavia, nonostante l'intervento tempestivo, il bambino non ce l'ha fatta. La procura ha confermato che il neonato è stato gettato dalla finestra del secondo piano dell'hotel, mentre la madre è stata portata in ospedale per un intervento chirurgico, in seguito al parto. La giovane donna, sotto shock, è stata arrestata dalla polizia e messa in stato di fermo. Le autorità locali stanno indagando per comprendere meglio le circostanze di questo drammatico evento.