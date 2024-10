Studentessa 16enne cade da una finestra della scuola

PADOVA - Grave tragedia nella mattinata di oggi. Una ragazza di 16 anni è morta stamane precipitando da una finestra dell'istituto superiore che frequentava, in provincia di Padova. Secondo i primi accertamenti delle forze dell'ordine si tratterebbe di un atto volontario.

Aveva chiesto di uscire dalla classe - frequentava il terzo anno - per andare in bagno, ma compagni e il docente non l'hanno vista tornare e si sono allarmati: hanno avvisato così un collaboratore scolastico che, entrato nel bagno, ha scoperto che la ragazza giaceva a terra nel cortile retrostante la scuola.

Per avere supporto psicologico sono attivi diversi numeri di telefono, come Progetto Inoltre della Regione Veneto (800.334.343), De Leo Fund (800.168.678), Telefono Amico (02 2327 2327).v