Studente spara all'università: feriti

GERMANIA - Sarebbe uno studente l'aggressore dell'università di Heidelberg in Germania, morto suicida, dopo aver aperto il fuoco e ferito diverse persone all'interno di un'aula.

Il giovane non avrebbe agito per motivi politici o religiosi, secondo fonti delle forze di sicurezza citate dalla Dpa. Sarebbe stato in possesso di diverse armi. Nessuna informazione è stata fornita sull'identità dell'aggressore dalla polizia, che non ritiene vi fossero complici.