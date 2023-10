Studente morto in stage, chiuse le indagini per i tre indagati

UDINE - La Procura della Repubblica di Udine ha notificato l'atto di conclusione delle indagini per la morte di Lorenzo Parrelli, lo studente di 18 anni morto in un incidente sul lavoro durante uno stage scolastico a Lauzacco. Gli indagati sono tre: il legale rappresentante della Burimec, l'azienda dove avvenne la tragedia; il dipendente con cui lo stagista stava lavorando e che si era allontanato per prendere un attrezzo; il tutor cui Parelli, al quarto anno del Centro di formazione professionale dell'istituto salesiano Bearzi di Udine, era stato affidato, e che quel giorno non si presentò al lavoro per malattia, senza tuttavia indicare un sostituto.

Notificato il medesimo atto anche alla società che gestisce l'azienda. Dovranno rispondere, a vario titolo, di omicidio colposo. La vicenda di Parrelli venne citata persino nel discorso di investitura del secondo mandato del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che incontrò anche i genitori nel corso di una visita a Udine.