Studente di 20 anni trovato sul letto senza vita

PADOVA - Trovato senza vita in un appartamento: la tragica scoperta lunedì mattina 15 agosto a Padova per uno studente universitario di vent’anni.



Per la serata di festa era andato a dormire a casa di un amico in zona Città Giardino. Ieri mattina il padrone di casa era andato a svegliarlo e lo ha trovato senza vita.



Immediata la chiamata ai soccorsi: i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Probabile l’autopsia per risalire alle cause.