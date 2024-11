Studente cade da edificio Università Padova e muore 

PADOVA - Shock questa mattina in ateneo. Uno studente è morto stamane a Padova dopo essere precipitato dall'ultimo piano del palazzo in cui ha sede la facoltà universitaria di Psicologia, in via Venezia. Il giovane è deceduto all'istante. La struttura, all'interno della cittadella universitaria, ha anche degli appartamenti per studenti; il ragazzo abitava in uno di questi. Sul posto si trovano gli agenti della Questura che stanno cercando di fare luce sulla dinamica della tragedia.