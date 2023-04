Studente aggredito alla fermata del bus, denunciati quattro ragazzi

BOLZANO - I carabinieri di Postal hanno identificato e denunciato quattro ragazzi ritenuti responsabili dell'aggressione ai danni di un coetaneo alla fermata del bus nei pressi di una scuola superiore di Merano. L'accaduto è stato denunciato dalla stessa vittima, accompagnata dai genitori, dopo essere stato visitato, subito dopo l'aggressione, al pronto soccorso dell'ospedale di Merano e aver ricevuto alcuni giorni di prognosi a causa dei colpi ricevuti. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che, poco dopo l'uscita da un istituto scolastico di via Karl Wolf, a Merano, il giovane è stato preso a calci e pugni da altri ragazzi e che questi hanno proseguito l'aggressione sull'autobus, sul quale la vittima era salita per tornare a casa dopo le lezioni. I carabinieri hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti sul bus ed hanno identificato i presunti autori dell'aggressione. Si tratta di quattro minorenni, tre italiani e uno non Ue, che sono stati deferiti in stato di libertà alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Bolzano.