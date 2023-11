Struzzo sfreccia in autostrada: scatta l'inseguimento da film (Video)

In autostrada spunta uno struzzo che corre a tutta birra. Non è una scena del famoso cartone animato Willy il Coyote ma è successo nella città di Zhengzhou nella Cina centro-settentrionale, dove è scattato un inseguimento da film. Il video del pazzo inseguimento è diventato virale sul web. Lo struzzo in fuga da uno zoo ha provocato il caos, attraversando la città in mezzo al traffico cittadino, inseguito dai poliziotti che cercavano di fermarlo per evitare incidenti.