Struzzo arrestato dalla polizia

A Seongnam, Corea del Sud, uno struzzo dal nome Tadori è scappato dallo zoo trascorrendo un'ora circa libero tra macchine e passanti increduli prima di essere fermato dalla polizia e dai vigili del fuoco.

L'animale, “arrestato” in un parcheggio distante un paio di chilometri dalla struttura in cui risiedeva, è stato riportato allo zoo e risulta essere in buone condizioni di salute.