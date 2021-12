Stroncato da un malore nel parcheggio dell'ospedale

ROVIGO - Si è spento dopo aver accusato un violento malore proprio alle porte del pronto Soccorso.

È accaduto lunedì a mezzogiorno nel parcheggio dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo.



Nonostante l'immediato intervento del personale del Suem per salvare l '80enne appena sceso dalla sua auto, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto è giunta anche una pattuglia della Polizia per i rilievi di legge. Forse l'uomo aveva accusato un primo malore e, per questo, si era recato in ospedale. OT