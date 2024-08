Stritolato da un macchinario, muore agricoltore

VICENZA - Tragedia a Campiglia dei Berici, in provincia di Vicenza, dove un agricoltore di 72 anni è stato trovato senza vita nel pomeriggio di giovedì, intorno alle 13. Il corpo è stato rinvenuto in un terreno di via Deserto, accanto a un macchinario per l'irrigazione sul quale stava lavorando.

Le cause del decesso non sono ancora chiare, ma si sospetta un malore improvviso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale medico del Suem 118 per effettuare i rilievi e cercare di fare luce sull'accaduto.

Un'altra ipotesi al vaglio è quella di un incidente sul lavoro, dato che l'uomo sarebbe rimasto stritolato dal macchinario. L’allarme è stato lanciato dai familiari, preoccupati per il mancato rientro dell'uomo all'ora di pranzo.