PADOVA - Strattonano il sacerdote e gli rubano il cellulare: è accaduto martedì 3 maggio verso le 17. Vittima suo malgrado il parroco della chiesa San Daniele, in via Umberto I a Padova.

Il religioso era stato spinto a terra e ha subito il furto del cellulare ad opera di due persone senza fissa dimora. Pare che il sacerdote conoscesse i due, avendoli aiutati in passato. L’uomo ha segnalato l’episodio alla Polizia ed è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Indagini in corso.