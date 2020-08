Strappati i manifesti elettorali di Zanoni: "Spero sia solo una ragazzata"

MOGLIANO - Due manifesti elettorali del candidato Andrea Zanoni, in via De Gasperi a Mogliano Veneto, sono stati strappati.



“Mi auguro si tratti di una semplice ragazzata – afferma il consigliere regionale uscente del Partito Democratico -.



Ben più grave sarebbe invece se quest’atto vandalico fosse opera di qualcuno che ha deciso di boicottarmi per le mie posizioni in tema di tutela dell’ambiente e della sanità pubblica con un’azione così antipatica”.



Zanoni conclude: “Segnalerò l’accaduto alle forze dell’ordine, in modo che possano effettuare le verifiche necessarie per individuare il responsabile ed evitare che accada nuovamente”.