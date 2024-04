La straordinaria storia di Mishka, la cagnolina ritrovata dopo 9 mesi a 4mial chilometri da casa

Una storia degna di un film di Hollywood ha catturato l'attenzione di migliaia di utenti del web. Mishka, una piccola cagnolina scomparsa nove mesi fa da San Diego in California, è stata ritrovata a oltre 3.700 chilometri di distanza dalla sua casa originaria.



Mishka si era allontanata dalla sua famiglia senza lasciare traccia. Nonostante le ricerche disperate avviate lo scorso luglio, sembrava che la dolce cagnolina fosse scomparsa nel nulla. Ma la sua incredibile avventura non era ancora finita. A sorpresa, gli operatori di un rifugio per animali a Harper Woods, un sobborgo di Detroit, Michigan, hanno fatto una scoperta straordinaria: Mishka era stata ritrovata sana e salva, grazie al microchip di identificazione inserito precedentemente.



Il ritrovamento ha lasciato tutti senza parole, poiché Mishka aveva percorso un'incredibile distanza, attraversando addirittura gli Stati Uniti in diagonale, per quasi 4.000 chilometri. È probabile che la piccola abbia vagato senza meta, perdendo la strada di casa e intraprendendo un viaggio che l’ha portata in un altro Stato. La storia di Mishka ha suscitato meraviglia e commozione, con molti che si chiedono come sia riuscita a sopravvivere da sola per così tanto tempo, evitando i pericoli che si nascondono per strada. Tuttavia, ora la dolce cagnolina è al sicuro, circondata dall'affetto e dalle amorevoli cure della sua famiglia, che ha immediatamente fatto partire un lungo viaggio per riabbracciarla.



Le immagini dell'incontro commovente tra Mishka e la sua famiglia sono state condivise sui social media dal rifugio per animali, suscitando emozioni e commenti di sostegno da parte di persone di tutto il mondo.

Foto dalla pagina Facebook Grosse Pointe Animal Adoption Society