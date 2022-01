Strano odore in cabina, aereo Ryanair costretto ad atterraggio di emergenza

FRANCIA - Un inspiegabile odore di fumo ha costretto un aereo della compagnia Ryanair a un atterraggio di emergenza. I fatti si sono verificati lo scorso 3 gennaio. Il Boing partito da Manchester e diretto a Faro, in Portogallo, ha terminato il suo viaggio a Brest, in Francia, a causa di un odore in cabina di cui non si capiva la provenienza.

I passeggeri sono stati fatti evacuare subito dopo l’atterraggio, e hanno dovuto attendere tre ore perché un altro aereo li portasse a destinazione. Non si sa quale fosse la causa della puzza e la compagnia aerea in una nota ha dichiarato che comunque era tutto sotto controllo e che l’atterraggio è stato ordinato in via precauzionale.

