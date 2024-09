Strangolata, fatta a pezzi e sminuzzata nel frullatore: così il marito ha ucciso la modella Kristina Joksimovic

SVIZZERA - Kristina Joksimovic, 38 anni, ex Miss Svizzera, è stata uccisa brutalmente dal marito nella loro abitazione a Binningen, nei pressi di Basilea. Il corpo della modella è stato ritrovato lo scorso febbraio, e l’uomo, di 41 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio. Secondo le indagini, il marito avrebbe strangolato Joksimovic prima di smembrarne il corpo con strumenti come un seghetto, un coltello e cesoie da giardino. I resti della donna sarebbero poi stati tritati con un frullatore a immersione e sciolti in una soluzione chimica. L'autopsia ha confermato la violenza estrema subita dalla vittima. Il marito, arrestato 24 ore dopo la scoperta del cadavere, ha inizialmente sostenuto di aver trovato la moglie già morta e di aver smembrato il corpo per il panico.

Successivamente ha dichiarato di averla uccisa per legittima difesa, affermando di essere stato minacciato con un coltello. Tuttavia, la corte federale di Losanna ha respinto questa versione, e il rapporto medico forense ha evidenziato come tale dichiarazione sia in contrasto con le prove raccolte. Inoltre, dalle indagini è emerso che l'uomo aveva già manifestato in passato comportamenti violenti e presentava tratti "sadico-sociopatici" e una "predisposizione criminale notevolmente alta". La coppia, sposata dal 2017, aveva due figli. Kristina Joksimovic, oltre a essere nota per la sua carriera da modella, aveva scelto di lasciare le passerelle per diventare coach di indossatrici, dopo aver partecipato a vari concorsi di bellezza, tra cui Miss Svizzera nord-occidentale nel 2003 e Miss Svizzera nel 2008.