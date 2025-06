Strage notturna: oltre 100 vittime nell’attacco, villaggi in fiamme

NIGERIA - Notte di terrore nella comunità di Yelewata, nello Stato di Benue, dove un attacco armato ha provocato la morte di oltre 100 persone, in gran parte sfollati interni e intere famiglie. L’assalto, avvenuto tra venerdì 13 e sabato 14 giugno, è stato condotto da uomini identificati come pastori Fulani, che hanno dato fuoco a rifugi e abitazioni mentre la popolazione dormiva. Decine di vittime, tra cui donne e bambini, sono rimaste arse vive. Alcune fonti locali parlano di più di 200 morti, mentre le autorità hanno confermato ufficialmente 45 decessi.



Nella vicina Daudu, altri attacchi hanno causato la morte di almeno due soldati, con il timore che il bilancio tra le forze armate possa salire a cinque vittime tra i due villaggi. Le forze di sicurezza nigeriane hanno inviato rinforzi e dichiarano di aver neutralizzato alcuni aggressori, ma la situazione resta caotica e il numero delle vittime potrebbe aumentare.



L’episodio si inserisce nella crescente conflittualità tra pastori nomadi Fulani e agricoltori locali, aggravata dalla competizione per le risorse naturali e dagli effetti del cambiamento climatico. Molte delle vittime erano già sfollate da precedenti violenze e avevano trovato rifugio proprio a Yelewata.

Sui social media si moltiplicano le denunce per il silenzio delle autorità nazionali e per il cosiddetto “blackout mediatico”. La popolazione, sentendosi abbandonata, chiede giustizia e interventi concreti, mentre il governatore di Benue è stato criticato per la sua assenza e per l’impegno in attività elettorali durante la crisi.