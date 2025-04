Strage nella discoteca Jet Set di Santo Domingo: tra le vittime anche un italiano

SANTO DOMINGO – Una tragedia ha travolto il cuore della notte dominicana. Il crollo del tetto della discoteca Jet Set, storico tempio della musica dal vivo a Santo Domingo, ha provocato almeno 218 morti, trasformando una serata di festa in un incubo. Tra le vittime, anche un 48enne originario di Catania, residente da tempo nella Repubblica Dominicana. Con lui ha perso la vita anche una donna con doppia cittadinanza, mentre si cerca ancora di identificare numerosi corpi.

Secondo le autorità locali, all’interno del locale potevano trovarsi fino a 600 persone. Il panico è esploso nel momento in cui il tetto ha ceduto, travolgendo pubblico e artisti. Tra i deceduti figura anche il celebre cantante Rubby Pérez, star mondiale del merengue, in scena al momento del crollo. Il presidente dominicano Luis Abinader ha proclamato tre giorni di lutto nazionale. I soccorritori, guidati dal direttore del Centro per le emergenze Juan Manuel Méndez, sono riusciti a trarre in salvo almeno 189 persone.

