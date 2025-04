Strage in Kashmir: attacco terroristico a Pahalgam, almeno 28 morti

INDIA - Un commando armato ha aperto il fuoco contro un gruppo di visitatori nel pascolo alpino di Baisaran, alle porte di Pahalgam, località turistica nell’Himalaya indiano, provocando almeno 28 morti e decine di feriti. Tra le vittime potrebbero esserci anche uno straniero italiano e un cittadino israeliano, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. Il Ministero degli Esteri e l’Ambasciata d’Italia a Delhi sono al lavoro per verificare le informazioni.



Secondo fonti della sicurezza indiana, l’attacco è stato rivendicato dal Fronte di resistenza (Trf), considerato vicino al gruppo armato Lashkar-e-Taiba, attivo nella regione del Kashmir da decenni. Gli attentatori, almeno tre, indossavano uniformi militari e avrebbero selezionato le vittime in base alla religione prima di sparare.



Le forze di sicurezza sono intervenute rapidamente, avviando una vasta operazione antiterrorismo. I media locali parlano del peggior attacco ai civili degli ultimi anni nella regione a maggioranza musulmana contesa tra India e Pakistan.



Il luogo dell’attacco, accessibile solo a piedi o a cavallo, è molto frequentato da turisti locali e stranieri. Le immagini diffuse mostrano corpi a terra e sopravvissuti sotto shock. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha interrotto una visita in Arabia Saudita per seguire da vicino la crisi. Anche la premier italiana Giorgia Meloni ha espresso il cordoglio del governo.