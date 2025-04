Strage in hotel: almeno 15 morti tra le fiamme

INDIA - È di almeno 15 morti e 13 feriti il bilancio dell’incendio scoppiato in un albergo nel centro di Calcutta, in India. Secondo le autorità locali, al momento del rogo all’interno del Rituraj Hotel si trovavano almeno 88 persone.



Tra le vittime figurano una donna e due bambini. Le fiamme si sono propagate nella serata di ieri, intorno alle 20.15 ora locale, per cause ancora da accertare.



I soccorritori sono riusciti a salvare numerosi ospiti, ma per molti non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco e della polizia.



Il premier Narendra Modi ha espresso cordoglio alle famiglie colpite, augurando una pronta guarigione ai feriti e annunciando risarcimenti per le vittime della tragedia.

Tragedy strikes again 14 lives lost in Kolkata's Rituraj Hotel fire. After Stephen Court, AMRI Hospital & Sealdah Market fires, what concrete steps has Kolkata Fire Dept taken to improve emergency response & prevention? Accountability & action needed! #KolkataFire #SafetyFirst pic.twitter.com/yMt6zSlZiJ — Harsh Pansari (@iamharshpansari) April 30, 2025 ”