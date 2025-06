Strage a Graz, il gesto di un giovane vittima di bullismo: la tragedia dietro la sparatoria nella scuola

GRAZ (AUSTRIA)- La strage avvenuta ieri mattina all’istituto Borg di Graz ha radici profonde nel vissuto personale dell’aggressore, un 21enne austriaco che si considerava vittima di bullismo. Secondo le ricostruzioni, il giovane, ex studente dell’istituto, non aveva completato gli studi proprio a causa di questa situazione di disagio sociale.



Armato di una pistola e di un fucile da caccia acquistati legalmente poco prima dell’attacco, il ragazzo ha fatto irruzione nella scuola verso le 10 del mattino di martedì 10 giugno, sparando in due classi diverse e uccidendo dieci persone, tra cui otto studenti e due insegnanti. Dopo aver esploso una quarantina di colpi, si è rifugiato in un bagno dell’istituto dove si è tolto la vita.



L’episodio ha scosso profondamente la comunità di Graz, una città solitamente considerata tranquilla, e ha portato il governo a proclamare tre giorni di lutto nazionale. Le autorità hanno mobilitato oltre trecento agenti, tra cui le forze speciali Cobra, per mettere in sicurezza la zona e gestire l’emergenza.



Il cancelliere austriaco ha definito la giornata come “un giorno buio nella storia del Paese”, mentre il presidente della Repubblica ha espresso il proprio cordoglio, sottolineando il dolore per la perdita di giovani vite e di un insegnante che accompagnava gli studenti nel loro percorso.

La tragedia ha anche acceso il dibattito sulla diffusione delle armi e sulla necessità di prevenire fenomeni di isolamento e bullismo tra i giovani, fattori che possono contribuire a gesti estremi come quello di Graz.

