Strage di soldati a Gaza, Hamas avverte Israele e Usa: "Recepite bene il messaggio"

Israele e Stati Uniti "devono recepire bene il messaggio" della "operazione di qualità" di ieri. Lo afferma Hamas dopo la notizia della morte nella Striscia di Gaza di 24 militari israeliani in un solo giorno, il più drammatico per le forze israeliane (Idf) dall'inizio dell'operazione di terra avviata nell'enclave palestinese in reazione alla strage del 7 ottobre in Israele. "L'Amministrazione Usa e l'occupazione devono capire bene il messaggio dell'operazione di qualità di ieri", ha detto un portavoce di Hamas, Sami Abu Zuhri, sostenendo che "la forza della resistenza sta aumentando, non diminuendo". E, ha detto, "eliminare Hamas è un'illusione". E' il "momento di riconoscere il diritto del popolo palestinese a ottenere libertà, autodeterminazione e a creare uno stato palestinese", ha riportato il giornale Filastin, legato a Hamas.

Netanyahu: "Combatteremo fino a vittoria totale su Hamas"

''Nel nome dei nostri eroi, per il bene delle nostre vite, non smetteremo di combattere fino alla vittoria totale'' su Hamas. Così in un tweet il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato dei 21 soldati morti nella notte nella Striscia di Gaza descrivendo ''uno dei giorni più difficili dallo scoppio della guerra''. Rivolgendo ''un abbraccio alle famiglie'' dei soldati uccisi, ''la cui vita cambierà per sempre'', e ''una preghiera per i nostri feriti'', Netanyahu ha detto di ''piangere per i nostri eroici soldati caduti''. Le Forze di difesa israeliane (Idf), ha aggiunto il premier, ''hanno aperto un'indagine su quanto accaduto'' con l'auspicio di ''trarre le lezioni necessarie e fare di tutto per preservare la vita dei nostri combattenti''.

Idf avvertono: "Civili si allontanino da Khan Younis"

Le forze israeliane (Idf) chiedono intanto ai "civili" di lasciare l'area di Khan Yuonis, nel sud della Striscia di Gaza, dopo aver annunciato di aver circondato la zona. Secondo Ashraf al-Qudra, portavoce del Ministero della Sanità nella Striscia di Gaza, le forze israeliane stanno isolando il complesso medico Nasser, esponendo al pericolo la vita del personale, dei pazienti e degli sfollati. "Le squadre mediche non sono in grado di trasferire casi gravi dal Nasser Medical Complex al vicino ospedale da campo giordano a causa dei continui bombardamenti", ha aggiunto. In precedenza, al-Qudra aveva chiesto un “intervento urgente” per proteggere l’ospedale Nasser e l’ospedale El Amal e per facilitare il movimento delle ambulanze da e verso gli edifici. Decine di combattenti palestinesi sono stati uccisi a Khan Younis, dopo che l'esercito israeliano ieri ha assediato la città, ha reso noto l'Idf, precisando che “le truppe hanno effettuato una vasta operazione durante la quale hanno circondato Khan Younis e intensificato l’operazione nell’area, che è una roccaforte significativa della Brigata Khan Younis di Hamas".

La strage di soldati israeliani

Ventuno soldati israeliani sono rimasti uccisi nella notte nella Striscia di Gaza, nell'episodio più sanguinoso che ha coinvolto i militari di Tsahal da quando è iniziata l'operazione di terra alla fine di ottobre. Lo ha reso noto il portavoce delle Forze di difesa israeliane, Daniel Hagari. 24 in totale i soldati dello Stato Ebraico morti in un giorno. Secondo quanto riferito da Hagari, i soldati stavano operando in un'area a circa 600 metri dal confine, impegnati nella distruzione di strutture e siti di Hamas, nell'ambito di uno sforzo per creare una zona cuscinetto e permettere ai residenti di tornare nelle proprie case. Per quanto ne sappiamo - ha ricostruito il portavoce - intorno alle 16, i terroristi hanno colpito con un lanciarazzi un carro armato che proteggeva le forze armate, e contemporaneamente si è verificata un'esplosione in due edifici a due piani. Gli edifici sono crollati a causa dell'esplosione, mentre la maggior parte delle forze si trovava al loro interno e nelle vicinanze". Secondo Hagari, l'esplosione è stata probabilmente causata dalle mine piazzate dalle truppe per demolire gli edifici, ma è ancora in corso un'indagine per accertare meglio le circostanze. In un primo momento era stata data notizia della morte di dieci soldati, cui è seguito l'annuncio di altri undici dopo la notifica alle famiglie.

Media: Hamas ha respinto proposta cessate il fuoco Israele

Hamas ha respinto la proposta israeliana di un cessate il fuoco fino a due mesi in cambio del rilascio di tutti gli ostaggi. Lo hanno riferito i media israeliani. In precedenza il miliziani avevano reso noto di "non ha ricevuto ufficialmente" alcuna proposta di tregua da Israele che preveda la sospensione dei combattimenti per due mesi in cambio del rilascio degli ostaggi. Per Hamas, ha ricordato un portavoce di Hamas in Libano, Walid Kilani, ''la condizione principale per un accordo è un cessate il fuoco totale e completo, non temporaneo''. Solo se questa condizione verrà raggiunta ci potranno essere colloqui sugli ostaggi, ha spiegato Kilani. Israele dal canto suo ha ribadito che non accetterà un accordo per il cessate il fuoco che lasci i suoi ostaggi a Gaza o che consenta a Hamas di continuare a governare l'enclave palestinese. Il portavoce del governo di Tel Aviv, Eylon Lavy, citato da al-Arabiya, ha confermato che vanno avanti le trattative per ottenere il rilascio degli ostaggi, ma non ha aggiunto dettagli per non ostacolare i negoziati.

Continua mediazione Qatar

Continua la mediazione del Qatar per mettere fine al conflitto nella Striscia di Gaza, ma l'escalation israeliana nell'enclave palestinese, così come la difficoltà a consegnare aiuti e l'interruzione delle comunicazioni stanno complicando lo sforzo in atto. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Doha, Majid al-Ansari, nel corso di una conferenza stampa. Il Qatar, ha poi aggiunto, sostiene ''tutti gli sforzi regionale in atto per diminuire la tensione nel Mar Rosso'' dopo gli attacchi dei miliziani Houthi ai mercantili e la successiva rappresaglia di Stati Uniti e Gran Bretagna. ''Deve esserci un processo di pace serio e credibile che abbia al centro la questione palestinese'', ha sottolineato al-Ansari, aggiungendo che ''la continuazione della guerra a Gaza costerà solo altre vite''. Finora ''gli aiuti sono arrivati in modo molto limitato'' nell'enclave palestinese dove c'è ''solo un ospedale operativo'', ha spiegato. In collaborazione con la Francia, il Qatar ha portato a Gaza circa 11 tonnellate di aiuti medici, compresi medicinali per gli ostaggi israeliani, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri di Doha.

Idf: "Uccisa palestinese armata di coltello vicino insediamento"

E' stata uccisa una donna palestinese che, armata di coltello, si stava avvicinando a militari israeliani nell'insediamento di Psagot, in Cisgiordania. Lo riferiscono le Forze di difesa israeliana (Idf) citate dal Jerusalem Post, spiegando che non si registrano feriti tra i militari. La Radio dell'Esercito ha riferito che i soldati israeliani hanno sparato alla donna vicino alla recinzione perimetrale dell'insediamento prima che potesse entrarvi.