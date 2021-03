Strage di polli a Pordenone: esposto dell’AIDAA alla Procura militare

PORDENONE - L'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha preannunciato per lunedì un esposto alla procura militare di Verona competente per territorio.



È relativo all’incidente avvenuto nei giorni scorsi a Vivaro in provincia di Pordenone dove un carro armato dell'Esercito, impegnato in un'esercitazione di tiro, in un poligono riservato alle Forze Armate sul torrente Cellina, ha sbagliato mira e ha centrato un allevamento di galline provocando una strage di pennuti.



AIDAA (qui la nota) oltre a voler vederci chiaro nella vicenda dell'esercitazione presenterà un esposto anche alla procura di Pordenone per chiedere verifiche sull'ubicazione dell'allevamento e come mai lo stesso si trovasse sulla linea di tiro delle esercitazioni militari delle forze armate italiane.

