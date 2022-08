Strage di Godega, annullata la cerimonia di Cordignano

CORDIGNANO - Annullata causa maltempo la veglia commemorativa per le quattro vittime dell’incidente stradale di Godega di Sant’Urbano.

Lo ha segnalato anche il governatore Luca Zaia: “Questa sera sarei dovuto essere a Cordignano alla veglia per ricordare Daniele De Re, Marco Da Re, Xiuliano Kellici e Daniele Ortolan, i quattro ragazzi di 18 e 19 anni deceduti sabato notte in un tragico incidente stradale a Godega.



La cerimonia, prevista alle 20.30, è stata ANNULLATA a causa dell'allerta meteo arancione che grava sul Veneto fino a domani pomeriggio!

Rinnovo il mio pensiero alle famiglie delle quattro vittime e ai loro amici, cui sarei voluto essere vicino stasera. Mi stringo idealmente a loro, che in queste ore sentono il peso di una tragedia immane che grava anche su tutti noi”.

Questo il comunicato del Comune: L’Amministrazione Comunale di Cordignano, visto l’avviso di criticità idrogeologica ed idraulica n. 29/2022 per la giornata odierna con criticità classificata arancione, comunica con

dispiacere di dover rinviare la commemorazione prevista per questa sera allo stadio di Cordignano a data da destinarsi.

Rimane confermato dalle ore 19,30 il lutto cittadino come da ordinanza n. 7 del 17/08/2022".

