Strage in chiesa: 7 morti

Sette morti e otto feriti, secondo la Bild, ad Amburgo. Attorno alle 21 sono stati sparati numerosi colpi in una Sala del Regno, luogo di culto dei testimoni di Geova, nel quartiere di Alsterdorf, come riferisce l'edizione online del quotidiano. Secondo Bild, la polizia avrebbe trovato il settimo corpo al piano superiore dell'edificio dopo che le forze di sicurezza intervenute nella chiesa hanno sentito uno sparo isolato. "Si può supporre" che si tratti del killer e "non ci sono indicazioni di un attentatore in fuga" ha spiegato il portavoce della polizia, anche se al momento non c'è ancora alcuna certezza. Intanto "la situazione si è calmata", ha aggiunto, sottolineando che la polizia non ha sparato alcun colpo.



Le forze dell'ordine, che hanno isolato la zona e segnalato ai cittadini una situazione di 'pericolo estremo' invitandoli ad evitare l'area, hanno intanto precisato che tutte le vittime presentano i segni di ferite d'arma da fuoco. L'uomo che ha sparato ha colpito nel corso di una cerimonia religiosa, riferiscono fonti della polizia di Amburgo. "La prima telefonata è arrivata alle 21.15", spiega a Bild un portavoce. "Quando sono arrivati sul posto, i primi agenti hanno sentito esplodere un colpo", aggiunge il portavoce.



"Finora non ci sono informazioni attendibili sul movente" della sparatoria, aggiunge in un tweet la polizia di Amburgo, che invita inoltre i cittadini a "non condividere ipotesi non verificate e/o diffondere voci".



"I rapporti da Alsterdorf sono scioccanti. Le mie più sentite condoglianze ai familiari delle vittime. I servizi di emergenza stanno lavorando alacremente per rintracciare gli autori e chiarire i retroscena", le parole del sindaco di Amburgo Peter Tschentscher sul social network.



Nell'operazione di sicurezza sono state impiegate le forze speciali. La polizia di Amburgo è intervenuta nell'area "con un grande contingente, comprese forze speciali, per garantire la sicurezza e per chiarire in modo rapido e completo le circostanze dettagliate del crimine", ha scritto su Twitter il senatore Andy Grote.