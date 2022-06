Strage Bataclan, ergastolo ad Abdelsam senza sconto pena

MONDO - Attentati a Parigi, Salah Abdeslam condannato all'ergastolo senza sconto di pena. La sentenza arriva dopo 10 mesi di dibattiti. E' l'unico superstite del commando che il 13 novembre del 2015 causò la morte di 130 persone e centinaia di feriti tra lo Stade de France, i locali del centro della capitale ed il Bataclan.

Questo verdetto che accoglie la richiesta della Procura antiterrorista, riferiscono i media francesi, è la pena massima prevista dal codice penale francese. Diciannove dei venti imputati sono stati riconosciuti colpevoli di tutti i capi di imputazione.

"Sono soddisfatto per la sentenza pronunciata a Parigi, credo che renda giustizia per quello che è avvenuto, per le vittime. Personalmente la vivo come una liberazione, ora vediamo cosa accadrà". A dirlo all'Adnkronos Dario Solesin, il fratello di Valeria, uccisa nell'attentato. La ricercatrice veneziana di 28 anni era stata uccisa dagli attentatori al teatro Bataclan di Parigi dove stava assistendo a un concerto con il fidanzato e due amici.