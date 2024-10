Una nuova proposta riservata ai ragazzi dai 15 ai 20 anni, uno spazio in cui possano esprimere le proprie idee, affrontare temi importanti per il loro futuro, condividere le emozioni e trovare nuove forme di espressione: a novembre a Silea sarà attivato (al raggiungimento del numero minimo di partecipanti) il corso di teatro “Strade”, promosso dall’Amministrazione Comunale e in collaborazione con Zelda Teatro. Gli appuntamenti saranno 20, della durata di due ore ciascuno, da novembre ad aprile 2025, e si svolgeranno in Biblioteca comunale.

Venerdì 25 ottobre per tutti i ragazzi che sono interessati ad avvicinarsi al mondo del teatro e soprattutto che sono alla ricerca di un luogo in cui esprimersi senza il peso del giudizio sarà organizzata una lezione prova, alle 17.00 in Biblioteca.

Curerà il percorso Federica Bellini, attrice e formatrice professionista, con la supervisione di Filippo Tognazzo, attore, autore, regista e formatore professionista nonché anima artistica di Zelda Teatro.

Zelda Teatro è una compagnia teatrale nata dalla collaborazione di un gruppo di professionisti, uniti in un progetto artistico e imprenditoriale dedicato alla produzione, gestione e organizzazione di eventi teatrali e culturali. Le proposte sono tutte caratterizzate da un approccio dinamico, originale e coinvolgente che mette al centro la riflessione sui temi sociali e l’impegno civile.

“Offrire alternative di valore ai più giovani – spiega l'Assessore alla cultura, all’istruzione e alle pari opportunità del Comune di Silea Angela Trevisin – è a nostro avviso una strategia fondamentale per prevenire comportamenti devianti: con “Strade” non abbiamo voluto proporre un semplice corso di teatro, bensì creare uno spazio, un contesto in cui esprimersi in libertà e dare voce alle proprie idee”.

Il laboratorio verrà avviato al raggiungimento del numero minimo d’iscritti con precedenza ai residenti del Comune di Silea e a seguito del pagamento della quota di partecipazione di 100 euro.

Info: Biblioteca comunale di Silea, tel. 0422-365762, biblioteca@comune.silea.tv.it