Strada Alemagna senza pace: altri lavori a Longarone, si torna a senso unico

BELLUNO - Proseguono i lavori di Anas per il miglioramento prestazionale e funzionale della strada statale 51 “di Alemagna” nel tratto urbano di Longarone, in provincia di Belluno, facenti parte del Piano straordinario di potenziamento della viabilità per Cortina.

Da giovedì scorso 10 marzo e per alcuni mesi la viabilità tornerà con il senso unico di marcia sulla Statale 51 da nord a sud e sulla comunale di via del Parco e via Uberti da sud a nord. Questo per completare la posa delle barriere e il rifacimento del ponte sulla ferrovia. Dunque da giovedì chiuso al traffico – per chi viaggia in direzione Cortina d’Ampezzo – il tratto incluso tra il km 49,600 ed il km 51,950 di attraversamento dell’abitato di Longarone. Il traffico sarà deviato sulla adiacente viabilità comunale. Anas sta procedendo anche con l’intervento per ultimare il terzo viadotto di rettifica presso Castellavazzo che verrà aperto il mese prossimo.