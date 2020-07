STORIE E MIRACOLI ATTORNO ALLA REGINA DI ANZANO



Chi era Regina Dal Cin, la celebre "giustaossi" di Anzano divenuta celebre in tutto il mondo?



Qual era il suo straordinario talento e quale la sua eredità?



Incontro con Simona e Giovanna per la lettura di alcuni brani inediti che descrivono Regina, figura carismatica tanto amata dalla nostra comunità, che a metà ottocento aprì diatribe tra empirismo e scienza in Italia e in Europa.



È la storia di un tempo passato che parla agli uomini di oggi esortando a scoprire i talenti insiti in ognuno e a conseguire con fiducia e coraggio la propria realizzazione umana.



Simona Magagnin, presidente del centro olistico "Casa Regina".



Giovanna Spagnol, appassionata lettrice, membro de "Le voci in viaggio".