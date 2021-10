Storico giardino di Villa Pisani: ci pensano gli studenti del Sartor

MONTEBELLUNA - Alcuni studenti dell’Istituto Agrario D. Sartor, sede di Montebelluna hanno avuto la possibilità di svolgere le attività di PCTO dal 25 al 30 Ottobre 2021 presso il giardino storico del ME.VE di Montebelluna, in Villa Correr Pisani. Sette alunni delle classi 3as e 3bs hanno fatto attività di manutenzione tra le storiche aiuole del giardino all’italiana che caratterizzano l’area sud di Villa Pisani. Attività di cura e gestione delle aiuole e delle siepi che fanno da contorno anche al Teatro Binotto, adiacente alla Villa.



Questa collaborazione tra Istituto Agrario e ME.VE è nata grazie al Progetto “Tutta un’altra ASL - Memoriale Grande Guerra” dell’AS 2017-2018 organizzato a livello regionale dall’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto. I lavori verranno svolti anche a marzo 2022, nel secondo periodo di PCTO organizzato dalla scuola. Davide Tocchetto, professore all’Ist. Agrario D. Sartor spiega che: “È una grande possibilità per gli alunni che mettono alla prova le loro competenze tecniche con la necessità di fare attività di manutenzione del verde in un contesto di prego e di elevato valore storico. Il progetto del 2018 ci ha permesso di iniziare questa collaborazione e oggi, covid permettendo abbiamo potuto riprendere le attività”.



La direttrice del ME.VE., Monica Celi quindi aggiunge: “Sono stata davvero molto felice del lavoro svolto dai ragazzi dell'Istituto Agrario in questi giorni al ME.VE. Li ho visti lavorare con dedizione, professionalità, competenza e con tanta passione. Veloci ed efficaci hanno portato un valore aggiunto a Villa Correr Pisani dove non si sono solo occupati degli spazi verdi del giardino e del parco della villa ma sì sono preoccupati anche di come svolgere il lavoro nel modo migliore rispettando la storia di quel luogo e il valore culturale che esso esprime per la comunità di Montebelluna”.



Un plauso ai ragazzi condiviso anche da Elzo Severin, Assessore alla cultura del comune di Montebelluna: “Il prezioso lavoro svolto dagli studenti dell’Istituto Agrario Sartor a Villa Correr dimostra quanto le attività di alternanza scuola lavoro siano estremamente importanti per mettere in relazione il mondo scolastico con la comunità di riferimento e il suo patrimonio culturale. Un'operazione importante per rendere le nuove generazioni consapevoli del valore storico e di memoria che luoghi come Villa Pisani esprimono. Grazie per il servizio svolto e grazie anche ai docenti che li hanno seguiti e alla Dirigente che hanno permesso di avviare questa collaborazione che ci auguriamo possa trovare continuità nel tempo”.