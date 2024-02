La storia / Marco, volontario della Croce Rossa, morto a 23 anni di leucemia

MESTRE - Nel marzo del 2023, la vita di Marco Zabeo, giovane mestrino di 23 anni, è stata stravolta dalla diagnosi di leucemia linfoblastica acuta, una battaglia che ha affrontato con coraggio e determinazione.

Il percorso di cure è stato lungo e impegnativo, con ricoveri, cicli di chemioterapia e un successivo trapianto di midollo osseo. Nonostante gli ostacoli, Marco ha continuato a lottare, sostenuto dall'amore dei suoi cari e dalla solidarietà della comunità, che ha risposto al suo appello per trovare un donatore compatibile.

Purtroppo, nonostante l'operazione, la malattia ha avuto una recidiva. Tuttavia, Marco ha lasciato un prezioso insegnamento: l'importanza di apprezzare ogni momento della vita e di diffondere la sensibilizzazione sulla donazione di midollo osseo.

Marco era ex allievo del Foscarini a Venezia, durante la malattia ha continuato a studiare e ha dato l’ultimo esame in ospedale, dopodiché si è laureato in Economia aziendale a Ca' Foscari con una tesi in Diritto privato; si è iscritto alla Statale di Milano per il biennio di Magistrale dando anche un primo esame prima di doversi arrendere alla malattia.

Qui il messaggio di saluto della Croce Rossa, comitato di Venezia