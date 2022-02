La storia di Yulia e Mykola, dall'Ucraina a Vittorio Veneto: "I suoi amici sono stati chiamati alle armi"

VITTORIO VENETO - Yulia è nata in Ucraina, ma vive in Italia da 16 anni. Per lei e per il marito Mykola non sono giorni facili: da Vittorio Veneto stanno assistendo all’inizio del conflitto tra il loro paese e la Russia. Tanti parenti sono rimasti lì: gli zii, i cugini e le nonne di Yulia sono ancora in Ucraina, e si sentono praticamente ogni giorno.

“Vorremmo ospitarli qui, ma in questo momento è difficile spostarsi”, spiega la ragazza. In Ucraina, infatti, lo spazio aereo è stato chiuso ai voli civili, e tante persone stanno fuggendo a bordo delle proprie auto. “Siamo preoccupati – aggiunge la 22enne -. Zia ci chiama sempre e ci aggiorna, ma non siamo per nulla tranquilli”. Yulia, che gioca a calcio con il Permac Vittorio Veneto, è conosciuta in città. L’ultimo suo viaggio in Ucraina risale a dicembre. Due mesi dopo è iniziata la guerra.

“Dopo tutto questo tempo ce l’aspettavamo – commenta -. Mia zia ha una figlia piccola ed è molto preoccupata. Deve calmarla, perché non riesce a dormire. Gli aerei bombardano ed è difficile addormentarsi. Sperano che questo conflitto duri poco, ma dopo quello che è successo in questi giorni probabilmente durerà un po’”. Il conflitto, in realtà, è iniziato nel 2014, e questo è solo l’ultimo capitolo della storia. La questione, però, ha preso una piega a dir poco preoccupante. “Gli amici di mio marito vengono chiamati alle armi – racconta Yulia -. Probabilmente la lettera arriverà anche a casa sua (in Ucraina, ndr)”.