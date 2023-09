La storia dell’uomo col pene “bionico”

Andrew Wardle, un inglese di 51 anni, è nato con una rara condizione chiamata estrofia vescicale, che gli ha negato la possibilità di avere un pene fin dalla nascita. Tuttavia, dopo anni di lotta e determinazione, ha subito un intervento chirurgico pionieristico che gli ha permesso di avere un pene bionico, ottenuto attraverso l'estrazione di tessuti cutanei dal suo braccio. La sua straordinaria storia di coraggio e perseveranza ha catturato l'attenzione di molti, ma ha anche affrontato difficoltà personali lungo il percorso. Wardle ha investito circa 50mila sterline nella ricostruzione dell'organo mancante, ma la sua battaglia non si è limitata solo all'aspetto fisico. Dopo una serie di sfide, ha finalmente raggiunto un momento significativo nella sua vita sessuale all'età di 45 anni, quando è riuscito a stabilire un rapporto sessuale con la sua compagna.

Tuttavia, questa storia d'amore ha avuto alti e bassi, e la coppia, che è stata insieme per dieci anni, si è separata quando lei è dovuta tornare a Budapest per prendersi cura di un parente malato. La loro separazione risale a circa un anno fa, ma da allora Andrew non ha avuto altre relazioni sentimentali e deve ancora affrontare alcune procedure mediche. La sua lotta contro la sua rara condizione di salute è iniziata fin dalla giovinezza, quando ha dovuto affrontare il dolore dell'emarginazione tra i compagni di scuola a causa della sua condizione. Per affrontare la sua condizione sin dalla nascita, Wardle ha subito numerose operazioni, prima per creare un tubo dalla vescica per urinare normalmente e poi per l'impianto di un pene bionico a azionamento meccanico. Nonostante il successo dell'intervento, Andrew ha dichiarato ai media inglesi: "Ho trascorso 44 anni senza un pene e ho sopportato il fatto di non avere una vita sessuale per tutto quel tempo. Mi ci vorrà un po' per abituarmi all'idea e per entrare nel vivo delle cose".