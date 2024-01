La storia del gelato artigianale su Rai 1 il 27 gennaio

La montagna bellunese protagonista a Linea Bianca, con uno dei suoi prodotti artigianali storici: il gelato. La nota trasmissione Rai, condotta da Massimiliano Ossini, Giulia Capocchi e Lino Zani, ha girato nei giorni scorsi una puntata che verrà messa in onda durante la stagione in corso, la decima, partita il 23 dicembre. Ed è passata anche a Longarone Fiere Dolomiti per raccontare la Mig - Mostra internazionale del gelato, che da oltre 60 anni è l’appuntamento tipico del “dolce freddo” e di chi lo produce con maestria e passione.

Venerdì le troupe della trasmissione sono state accolte dalla prima nevicata del 2024 e hanno trovato i maestri gelatieri all’opera in montagna per una dimostrazione di come viene prodotto il gelato “come una volta”. Il conduttore Lino Zani ha raccolto la grande storia del gelato e della Mig, diventata negli anni un evento internazionale; e la puntata mostrerà alcuni momenti dell’ultima edizione, descrivendo le eccellenze di un prodotto - il gelato artigianale made in Italy - che è nato nelle vallate zoldane e cadorine ed è stato in grado di “conquistare” il mondo.

«Il gelato è storia e racconto di un intero territorio, perché racchiude una tradizione e un saper fare che i maestri gelatieri hanno esportato dal Bellunese. E siamo contenti che una trasmissione come Linea Bianca abbia voluto raccontare questo prodotto e insieme la nostra provincia» spiega il presidente di Longarone Fiere Dolomiti, Michele Dal Farra. «La Fiera tra i suoi obiettivi persegue quello di essere una piattaforma a servizio del territorio, per raccontare e promuovere le eccellenze locali e il fare impresa». La puntata bellunese di Linea Bianca sarà trasmessa sabato 27 gennaio alle 14.