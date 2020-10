Stop a "Il Veneto Legge", a Mogliano infuria la polemica

MOGLIANO - Veneto legge a Mogliano non si fa, scatta la polemica tra il gruppo di opposizione e il vicesindaco.



Attacca il gruppo Democratici per Mogliano: “Negli anni scorsi era diventato uno degli appuntamenti più graditi nel programma culturale moglianese. Sentito e molto partecipato dalle associazioni. Un percorso che coinvolgeva la Biblioteca e sfociava nella Maratona di lettura in Centro Storico. Un'occasione di crescita per tutti. E che in termini economici non costa praticamente nulla.



Ma quest'anno Mogliano non è pervenuta. La piantina ufficiale dell'evento ci mostra centinaia di eventi attorno a Mogliano e nei comuni limitrofi, ma un vuoto assordante nella nostra Città, a tutti i livelli. Si tratta di noncuranza e sciatteria oltre che di incapacità politica. O forse di volontà: un cittadino che legge si fa un'opinione e pensa. Certo, c'è uno sforzo organizzativo da fare, ma evidentemente le priorità di questa amministrazione sono altre.



La Lega continua con gli slogan sulla sicurezza. Ma basta leggere la cronaca per capire che i problemi non vengono risolti e che dietro la repressione non c'è alcun progetto sociale e culturale per la crescita dei ragazzi. Intanto questa amministrazione snobba la cultura e la dimentica in maniera sistematica”.



Il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Giorgio Copparoni a stretto giro di posta replica: “Il Veneto Legge, iniziativa della Regione del Veneto (a guida leghista... quindi poco attenta alla cultura?), nata nel 2017 con lo scopo di promuovere la lettura, ha visto la lodevole adesione, fin dalla prima edizione, della Giunta Comunale precedente.



Ma l'ex vicesindaco ed ex Assessore alla Cultura, sicuramente, non sanno o fingono di non sapere, cosa significhi realizzarla.



A Mogliano Veneto Il Veneto Legge è stata concepita come un invito alla lettura per le giovani generazioni, dai bambini della scuola primaria ai giovani della secondaria, con la collaborazione di qualche associazione a supporto dell'iniziativa.



Il Veneto Legge, ricordo sempre a chi finge di non sapere o non sa, nonostante il ruolo istituzionale precedentemente ricoperto, richiede, per portare a settembre, perchè la manifestazione si realizza sempre l'ultimo venerdì del mese di settembre, centinaia di ragazzi nelle diverse piazze e luoghi della città, uno sforzo organizzativo che è sempre iniziato ad aprile.



Ad aprile, quando cioè si attiva il processo organizzativo, dove erano alunni e docenti? A casa, in Italia eravamo in pieno lockdown, era un problema per le scuole la didattica a distanza, la riapertura delle stesse un pio desiderio. Ma allora, di cosa stiamo parlando? Della solita strumentale, inutile polemica, frutto della disinformazione, figlia del consenso a qualsiasi costo" ha chiuso Copparoni.