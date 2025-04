Stop della Consulta al terzo mandato: De Luca fuori, tramonta anche l'ipotesi Zaia

ROMA – La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma approvata dalla Regione Campania che avrebbe permesso a Vincenzo De Luca di candidarsi per un terzo mandato consecutivo. La decisione, arrivata mercoledì, ha effetti diretti anche sul futuro politico di Luca Zaia in Veneto. La legge campana, impugnata dalla Presidenza del Consiglio, recepiva solo ora il limite dei due mandati previsto dalla legge nazionale n. 165 del 2004, sostenendo che il conteggio dovesse partire dal momento dell’approvazione regionale. Un’impostazione simile a quella adottata in Veneto, dove il recepimento era arrivato nel 2012, consentendo a Zaia la terza elezione (formalmente la quarta).



La Consulta ha però stabilito che il limite vale sempre, indipendentemente da quando la Regione lo recepisce: un principio che ora si applica a tutte le Regioni ordinarie con legge elettorale propria. De Luca quindi non potrà ricandidarsi. E per Zaia il percorso verso un nuovo mandato si fa estremamente difficile.



Il presidente veneto ha commentato duramente: «Siamo in un Paese in cui alcune norme vivono nell’ipocrisia. La sentenza è tecnica, ma solleva interrogativi politici. Il vincolo dei mandati vale per alcune Regioni, mentre quelle a statuto speciale possono regolarsi in autonomia. Proprio oggi la Provincia autonoma di Trento ha approvato una norma per consentire il terzo mandato». Zaia ha criticato la posizione dell’Avvocatura dello Stato, che ha difeso il limite come strumento per contrastare posizioni di potere: «È inaccettabile. Solo alcune cariche sono sottoposte a questo vincolo, mentre la maggior parte delle figure pubbliche può ricandidarsi senza limiti. I cittadini non sono ingenui: sanno scegliere. Lo dimostrano i cambi alla guida di Regioni come Umbria e Sardegna. La verità è che questo meccanismo sembra fatto per bloccare certi candidati».