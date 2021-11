Stop a cure gratis per chi è senza vaccino a Singapore

SINGAPORE- A Singapore chi non si vaccina per scelta e si ammala di Covid-19 dovrà pagare le proprie spese mediche a partire dall'8 dicembre. Una mossa che il ministro della Sanità Ong Ye Kung ha descritto come un "segnale importante" per spingere tutti a immunizzarsi, in una conferenza stampa tenuta dalla task force multiministeriale che affronta il Covid-19 di cui è co-presidente.

A Singapore i non vaccinati in questo momento costituiscono la maggior parte dei pazienti che richiedono cure ospedaliere intensive e contribuiscono in modo sproporzionato alla pressione sulle risorse sanitarie dello Stato. Il governo attualmente paga le spese mediche complete per il Covid-19 di tutti i singaporiani, residenti permanenti e titolari di pass a lungo termine, ad eccezione di coloro che sono risultati positivi subito dopo il ritorno da un viaggio all'estero. La nuova misura si applica solo a coloro che scelgono di non essere vaccinati nonostante siano idonei dal punto di vista medico e che saranno ricoverati negli ospedali e nelle strutture per il trattamento del Covid-19 a partire dall'8 dicembre.

A chi è solo parzialmente vaccinato non verranno addebitate le spese per il Covid-19 fino al 31 dicembre, in modo da consentire di completare il percorso vaccinale. I non vaccinati potranno comunque sfruttare le normali modalità di finanziamento dell'assistenza sanitaria, ove applicabile.