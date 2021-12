Stop aumenti in bolletta, consegnate 500 firme al Prefetto di Treviso

TREVISO - Campagna contro gli aumenti di luce e gas, per la riconversione energetica e la giustizia sociale. Questa mattina a Treviso, Rifondazione Comunista di Treviso ha incontrato il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà, per consegnare le prime 500 firme raccolte nella Marca in relazione alla campagna contro gli aumenti delle bollette luce e gas.



“Una campagna portata avanti in tutto il Veneto e poi adottata a livello nazionale. Abbiamo trovato da parte del Prefetto disponibilità ed interesse nel confronto e nel trasmettere alle istituzioni nazionali la profonda difficoltà nella quale si trovano gli strati popolari ed i ceti medi, riscontrata anche in questa raccolta firme presso i luoghi di lavoro e nei quartieri”, spiega Gabriele Zanella, segretario provinciale di Rifondazione Comunista Treviso. “Auspichiamo che la discussione della legge di bilancio porti ad un impegno da parte del governo nella direzione della sterilizzazione degli aumenti per lavoratori e pensionati”.



A questo proposito Rifondazione Comunista ha prodotto un emendamento, presentato alla Camera dalla parlamentare del gruppo misto Simona Suriano, per chiedere “di sterilizzare gli aumenti del prezzi al consumo nel settore elettrico e del gas per i contribuenti fino a 28mila euro e di contenerli per i redditi fino a 55mila euro entro un massimo del 10% il governo interviene con specifica disposizione su insieme degli oneri generali di sistema e sulla quota relativa alle accise e la parte in bolletta destinata alla remunerazione dei profitti delle società di distribuzione. Il mancato introito fiscale verrà ripianato con un prelievo di solidarietà sui redditi superiori a 100mila euro nella misura della necessità determinata dall'aumento dei prezzi delle materie prime”.