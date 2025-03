"Stop all'uso di animali nei circhi!": presentata una mozione in Consiglio regionale

VENETO - I Consiglieri regionali Andrea Zanoni e Renzo Masolo (Europa Verde) hanno presentato una mozione in Consiglio regionale per chiedere il superamento dell'uso di animali nei circhi. La proposta punta a una revisione delle normative che regolano il settore degli spettacoli viaggianti, con l’obiettivo di eliminare la presenza di animali negli spettacoli circensi. La mozione arriva in un contesto di crescente sensibilità nei confronti dei diritti degli animali. “Che ci sia una maggiore sensibilità nei confronti dei diritti degli animali e del loro benessere è una facile evidenza, ma è anche un dato raccolto da alcuni sondaggi, come quello DOXA BVA, commissionato da LAV a settembre 2023, secondo cui oltre il 76% degli italiani è contrario all’uso degli animali nei circhi e quasi 4 italiani su 5 (79%) sono favorevoli a destinare i fondi pubblici solamente a favore di circhi che si riconvertiranno, proponendo spettacoli senza uso di animali,” ha dichiarato Zanoni.



Gli animali impiegati nei circhi, spesso detenuti in spazi ristretti e sottoposti a pratiche di addestramento coercitivo, vivono in condizioni che non soddisfano le loro necessità etologiche. Questa situazione provoca stress, sofferenza e comportamenti problematici, compromettendo il loro benessere psicofisico. Zanoni ha evidenziato anche le difficoltà nei controlli e nella tracciabilità degli animali, spesso a causa di normative obsolete e insufficienti. Attualmente, si stima che in Italia siano circa 2.000 gli animali detenuti nei circhi, tra cui elefanti, tigri, leoni e altri esemplari esotici. Non mancano, inoltre, episodi di fuga da parte di animali dai circhi, un fatto che può comportare rischi sia per i cittadini che per gli stessi animali.



L'uso di animali per spettacoli circensi è considerato da molti un esempio di diseducazione, in quanto abitua i bambini a vedere gli animali forzati a esibirsi per il piacere degli spettatori. Nonostante ciò, alcuni circhi hanno già scelto di adattarsi alla crescente sensibilità pubblica, proponendo spettacoli senza l'uso di animali, dimostrando che un'alternativa è possibile. La mozione presentata da Zanoni chiede che la Giunta regionale intervenga presso il Governo per promuovere una revisione delle normative esistenti, con l’obiettivo di eliminare l’impiego di animali negli spettacoli e garantire un "pensionamento dignitoso" per gli animali finora detenuti, destinandoli a santuari e rifugi protetti, impedendo loro di essere venduti all’estero.