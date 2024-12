Stop alle sigarette? Il Veneto è la regione con la percentuale più bassa di fumatori 

VENEZIA - La notizia, è senza dubbio positiva. Nel 2022, il Veneto si conferma come la Regione con la percentuale più bassa di fumatori, il 15,7% del totale, e un'alta percentuale di ex fumatori, il 25,8% della popolazione a fronte di una media nazionale del 23,3%. È quanto emerge dal Rapporto Osservasalute 2023 sullo stato di salute e qualità dell'assistenza nelle regioni italiane.

Continua a essere invece piuttosto alto il consumo di bevande alcoliche, utilizzate dal 27,6% della popolazione, con un picco del 39,9% registrato negli uomini di età superiore ai 65 anni. Sul fronte dell'alimentazione, a fronte di un andamento in crescita dell'obesità a livello nazionale - e in linea con gli altri Paesi europei -, in Veneto risultano obesi l'11,2% degli uomini e il 9,9% delle donne. Ben il 41,9% della popolazione maschile è invece in sovrappeso, lato femminile, invece, il dato si assesta sul 25,9% del totale. Nella fascia pediatrica - bambini di età compresa tra i 3 e i 17 anni -, risulta in sovrappeso il 23,1% della popolazione infantile, a fronte di una media nazionale del 27,2%. Il dato, in controtendenza rispetto a quello nazionale, è favorito anche dallo sport praticato a livello regionale dalle persone con 3 o più anni: il 31,6% del totale contro la media italiana del 26,3%.

Negative, invece, le rilevazioni sui tassi di mortalità a seguito di incidente stradale: nel 2022, in Veneto si sono registrati 1,07 decessi ogni 10mila abitanti, in crescita rispetto al 2020 (0,73) e 2021 (0,98), e a fronte di una media nazionale dello 0,89. Dal report emerge una situazione positiva sul fronte dell'assistenza ospedaliera: la Regione Veneto - alla pari di Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Molise e Lazio - risulta in grado di erogare più prestazioni rispetto alle richieste dei propri residenti.