"Stop alla guerra", sit-in in piazza Indipendenza a Treviso

TREVISO - “No war, né con Putin né con la Nato”. La scritta rossa del grande striscione ieri capeggiava in piazza Indipendenza, in centro a Treviso, per il sit-in organizzato dal nuovo Comitato contro la guerra di Treviso. In piazza sotto le bandiere della pace, le associazioni del comitato, famiglie, ucraini e giovani studenti. Tutti uniti per “condannare l’aggressione e la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina e chiedere un immediato “cessate il fuoco” e il ritiro delle truppe”.



"A tutti coloro che con le loro azioni alimentano questa guerra, chiediamo di avviare una politica di disarmo e di neutralità attiva: dall’Italia e dall’Europa devono arrivare soluzioni politiche e negoziali e non aiuti militari. Per tutti coloro che questa guerra la subiscono, si avviino al più presto azioni di protezione, si inviino aiuti umanitari, si ribadiscano i diritti della popolazione di tutta l’Ucraina, senza distinzione di lingua e cultura".