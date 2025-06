Stop al fumoin spiagge, parchi e aree pubbliche

PARIGI (FRANCIA) - Da domani in tutta la Francia sarà vietato fumare in spiagge, parchi, giardini pubblici e nelle aree di attesa dei mezzi pubblici. La misura, annunciata dalla ministra della Salute Catherine Vautrin e dal ministro delegato Yannick Neuder, mira a tutelare i minori e a promuovere una cultura del rispetto per gli spazi pubblici.



Il divieto riguarda anche le immediate vicinanze di biblioteche, impianti sportivi come stadi e piscine, scuole e altre strutture frequentate da bambini, dove sarà vietato fumare entro un perimetro di almeno 10 metri. Un nuovo decreto definirà nei prossimi giorni la segnaletica ufficiale per queste aree senza fumo.



Non sono interessate dal divieto le sigarette elettroniche, mentre le violazioni saranno sanzionate con multe da 135 a 750 euro. Dopo un iniziale periodo di educazione, le autorità intendono applicare rigorosamente la normativa.



Questa iniziativa fa parte del programma nazionale per il controllo del tabacco 2023-2027, che punta a creare una generazione libera dal tabacco entro il 2032. Secondo i promotori, luoghi come parchi, spiagge e scuole devono essere spazi dedicati al gioco, all’apprendimento e alla salute, non al fumo.

L’estensione degli spazi senza fumo rappresenta un passo importante nella lotta contro il tabagismo, con l’obiettivo di ridurre l’esposizione al fumo passivo e prevenire l’inizio del consumo di tabacco tra i giovani.