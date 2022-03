"Stop al conflitto", a Treviso nasce il Comitato contro la guerra in Ucraina

TREVISO - Si è costituito a Treviso il “Comitato contro la guerra” che intende promuovere manifestazioni e iniziative per il “cessate il fuoco” in Ucraina. “Al racconto dominante di questa guerra dobbiamo opporre le voci e le idee di chi è da sempre contro la guerra senza se e senza ma”, scrivono nell’appello condiviso dai promotori.

“Condanniamo l’aggressione e la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina e vogliamo il “cessate il fuoco” e il ritiro delle truppe. Alla volontà di tutti coloro che hanno preparato la guerra, opponiamo l’azione dell’Onu che con autorevolezza e legittimità deve essere il protagonista del negoziato tra le parti. A tutti coloro che con le loro azioni alimentano questa guerra, chiediamo di avviare una politica di disarmo e di neutralità attiva: dall’Italia e dall’Europa devono arrivare soluzioni politiche e negoziali e non aiuti militari. Per tutti coloro che questa guerra la subiscono, si avviino al più presto azioni di protezione, si inviino aiuti umanitari, si ribadiscano i diritti della popolazione di tutta l’Ucraina, senza distinzione di lingua e cultura”.



“Vogliamo ribadire a gran voce che un modello economico e sociale capace solo di generare crisi eco-climatica, diseguaglianza sociale e guerra va dichiarato insostenibile e radicalmente trasformato per garantire vita, dignità e futuro agli abitanti del pianeta”. “Per tutte queste ragioni, abbiamo costituito a Treviso il Comitato contro la guerra, aperto alle adesioni delle realtà associative e di tutti coloro che vorranno partecipare individualmente”.



Al comitato hanno già aderito Adl Cobas Treviso, Amnesty International Treviso, Anpi Treviso, Auser - Cittadini del Mondo, Centro Servizi per il Volontariato Belluno-Treviso, Centro Sociale Django, Cgil Treviso, Cooperativa Pace e Sviluppo, Coordinamento LGBTE Treviso, Coordinamento Studenti Medi, Emergency Treviso, I Care, Mani Tese Veneto, MondoRoverso Oderzo, Non Una Di Meno, Rete degli Studenti, Slc Cgil Veneto, Treviso per Mediterranea.