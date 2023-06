Stop ai puzzle dell'Uomo Vitruviano, ma la società ignora la sentenza

VENEZIA - Lo sfruttamento dell'immagine dell'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci è al centro di un contenzioso tra le Gallerie dell'Accademia di Venezia, che lo conserva, e la società tedesca Ravensburger che lo usa per i puzzle benché il Tribunale di Venezia, con un'ordinanza, il 17 novembre 2022, abbia stabilito l'inibizione dell'uso commerciale. Si tratta, come riferisce La Nuova Venezia, di una sentenza innovativa in Italia riferita, appunto, alla tutela di una celebre opera d'arte che farà sicuramente giurisprudenza. Ma Ravensburger e le due società collegate non tengono conto della causa persa contro le Gallerie e, nonostante quanto è stato stabilito dai magistrati lagunari, continua a commercializzare i suoi puzzle del disegno leonardesco sulle proporzioni dl corpi umano anche online. La società ha agito in controffensiva, aprendo, a sua volta, una lite giudiziaria contro l'Accademia a Stoccarda che verrà discussa il prossimo 20 luglio. Lo sfruttamento, secondo la società tedesca è lecito in quanto, in base alla legge sui diritti d'autore, sarebbero passati più dei 75 anni previsti per il divieto. Non è servito nemmeno il tentativo delle Gallerie per un accordo sulle royalty che Ravensburger ha rifiutato senza appello. L'Accademia si era fatta forte in Tribunale sull'applicabilità della disciplina di tutela dell'immagine delle opere d'arte dettata dal Codice dei beni culturali anche ad attività d'oltralpe.

"E' lo stesso Codice dei beni culturali - osserva Giulio Manieri Elia, direttore delle Gallerie dell'Accademia - a prescrivere che ci si attivi per la tutela delle immagini delle opere d'arte italiane da un uso di tipo speculativo e illecito". A dargli mano forte è anche il ministero della Cultura che sottolinea che "non è sufficiente per la legittima riproduzione del bene culturale il pagamento di un corrispettivo, poichè elemento imprescindibile dell'uso reso lecito dell' immagine è il consenso reso dall'amministrazione". Spiegando, tra l'altro, che spetta all'istituto che ha in carico il bene "determinare i corrispettivi e/o i canoni connessi alle riproduzioni di beni culturali". (ANSA).

LEGGI ANCHE