Stonehenge, blitz degli attivisti e vernice sulle pietre - Video

INGHILTERRA - Vernice arancione sulle pietre di Stonehenge. Blitz degli attivisti di Just Stop Oil nel sito, patrimonio dell'Unesco, in Inghilterra. Due persone sono entrate in azione prima del solstizio di estate, come rende noto l'organizzazione, per chiedere al governo britannico di siglare impegni vincolanti per eliminare i carburanti fossili entro il 2023.

I due attivisti sono stati arrestati. Secondo Just Stop Oil, la vernice utilizzata sarà 'lavata' dalla pioggia.

