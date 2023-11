Stipendio da capogiro per promuovere l'isola privata: ecco il lavoro dei sogni

Un miliardario ha lanciato una proposta allettante: una somma strabiliante a una coppia disposta a promuovere la sua nuova isola privata. I futuri influencer saranno responsabili della gestione della proprietà, destinata a diventare un resort da sogno, in cambio di circa 150mila euro all’anno (160mila sterline). La notizia è stata riportata dal Daily Mail.

Per candidarsi, è necessario inviare un video di presentazione su TikTok al team media del magnate, l'identità del quale rimane ancora top secret. Il compenso è notevole per pubblicizzare l'atollo caraibico di questo imprenditore. La coppia partirà per l'isola il prossimo gennaio, documentando l'avventura sui social media. Il lavoro prevede sei giorni lavorativi, un volo all'anno per il rientro in patria e 25 giorni di vacanza da trascorrere in altri resort di lusso nelle vicinanze. L'agenzia ha come obiettivo trovare la coppia entro fine dicembre, per organizzare tempestivamente il viaggio.

L'annuncio è stato pubblicato dall'agenzia Fairfax and Kensington, che sta cercando “una coppia domestica altamente esperta con esperienza nel settore dell'ospitalità di lusso e nelle proprietà per ultra ricchi per intraprendere un'entusiasmante opportunità su una nuova isola privata appena acquisita nelle Isole Vergini Britanniche. Il principale immagina che questa coppia dinamica non solo mantenga e supervisioni l'isola, ma partecipi attivamente nella sua promozione, prendendo parte a una campagna unica per attirare il turismo di lusso "a piedi nudi" mentre l'isola subisce una significativa trasformazione. L'esperienza pregressa nel settore dell'ospitalità di lusso o nelle proprietà per ultra ricchi è essenziale. Anche nel caso in cui uno dei due componenti della coppia abbia una formazione legata a residenze private e l'altro sia più orientato verso i media, tali candidature verranno prese in considerazione”.