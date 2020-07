Lo stilista Pierre Cardin, di origine trevigiana, ha compiuto 98 anni

FRANCIA – Nato a Sant'Andrea di Barbarana (frazione del comune di San Biagio di Callalata) il 2 luglio 1922 all’anagrafe venne registrato come Pietro Costante Cardin ma 2 anni dopo i genitori partirono per la Francia in cerca di fortuna. Divenne famoso con il nome acquisito con la naturalizzazione francese e da decenni Pierre Cardin è sinonimo di altra modo ed eleganza.



In questi giorni il decano dell'haute couture internazionale ha festeggiato il suo 98° compleanno a Luberon, in Provenza, sua residenza estiva presso il maniero che fu del marchese De Sade. Tra gli invitati l'amico Gerard Depardieu e il nipote Rodrigo Basilicati Cardin considerato l’erede artistico dello stilista.