Stevie Wonder: "Mi trasferisco in Ghana"

USA - Stevie Wonder vuole trasferirsi in Ghana. Il celeberrimo cantante, che nella sua carriera ha cantato brani di successo planetario come come 'You are the sunshine of my life' e 'I just called to say I love you', in un'intervista con Oprah Winfrey citata dalla Cnn ha spiegato la sua decisione citando i disordini politici negli Stati Uniti.

"Voglio vedere questa nazione sorridere di nuovo - ha detto Wonder - E voglio vederla prima di partire per trasferirmi in Ghana perché lo farò". Alla domanda della Winfrey: "Ti trasferirai definitivamente in Ghana?", il cantante ha risposto secco: "Lo farò". E ha spiegato: "Non voglio che i figli dei miei figli dicano: 'Oh, ti prego, per favore rispettami, per favore sappi che sono importante, per favore apprezzami. Che storia è questa?".