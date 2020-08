Stefano Marcon risponde alla critiche sul caso Sartoretto

CASTELFRANCO - A seguito delle polemiche generate dalla diffusione della notizia della positività al Covid 19 di Sebastiano Sartoretto, il sindaco Stefano Marcon vuole chiarire la propria posizione e delineare meglio il suo operato, sottolineando ancora una volta come, secondo lui, un personaggio pubblico abbia il dovere morale verso i propri concittadini di informarli tempestivamente in caso di contagio da Coronavirus, salvaguardando la salute pubblica.



Marcon afferma infatti: «Un candidato Sindaco che risulta essere positivo al Covid e piuttosto di renderlo pubblico per salvaguardare coloro che ha incontrato, lo tiene nascosto e anzi mi accusa di non aver smentito la notizia, o meglio mi accusa di averla diffusa. Su questo punto forse una precisazione è doverosa: non sono stato io a fare il suo nome ... di fronte a questo atteggiamento c’è ben poco da dire. A maggior ragione oggi, a liste presentate, notando che alcuni componenti della sua stessa squadra svolgono professioni in ambiti e settori particolarmente a rischio».



Il sindaco stigmatizza poi la strumentalizzazione politica nata in merito alla questione Sartoretto, esponendo quello che sarebbe stato doveroso osservare: «Sono mesi che gestiamo questa emergenza con il supporto di tutti specialmente dei volontari che in questo periodo hanno dimostrato di essere una risorsa fondamentale. Una situazione che ci sta provando e che sembra non risolversi nel breve periodo e allora io dico, a cosa serve strumentalizzare anche questo? Non è necessario attaccare l’avversario politico a tutti i costi, se non si sa cosa dire la cosa più semplice è essere sinceri. Quando si sceglie, ripeto si sceglie, di intraprendere un percorso che in qualche modo ti rende un personaggio pubblico, il modo di pensare deve cambiare, prima si deve pensare agli altri e poi a se stessi».



Da ultimo, un netto distinguo dalle altre liste politiche: «Da subito noi abbiamo detto stop alla campagna elettorale in presenza affinché quest’ultima sia leale ed equilibrata e paritaria. Questo è il mio stile, questo è il nostro stile. Non amiamo né l’arroganza, né la presunzione, né le minacce. Non voglio giudicare, lo lascio fare agli altri. Questo appuntamento elettorale giudicherà non solo i nuovi candidati, giudicherà me e l’operato della mia squadra. Un giudizio importante che è nelle mani dei cittadini che non conoscono me solo perché oggi è in corso una campagna elettorale, ma bensì per gli anni che abbiamo dedicato a questa comunità, anni di impegno e di lavoro. Auguro a Sartoretto una pronta guarigione e che questo fatto ci faccia riflettere».